Magaly Medina expresó su “humilde” opinión sobre la celebración del equipo de América Hoy, pues ellos consideran que tuvieron una semana exitosa y que la competencia, Arriba mi gente de Latina, no los pudo superar en rating.

“Celebraron su semana exitosa (...) hace semanas que tienen el mismo rating (...) lo que pasa es que le salió competencia y a la competencia le ha ido tan mal, Arriba mi gente, que es un sancochado mal hecho con algunas conductoras que deberían de estar en cable o en un canal de YouTube que en un canal de señal abierta”, expresó Magaly Medina.

Luego continuó con: “ellos empezaron con cuatro puntos y ahora creo que están en dos (...) entonces, ellos (América Hoy) tienen 5.8 han hecho 6 y comparado con el rating del otro, ellos celebran (...) otro día gánale a alguien que sea una competencia, pero a ese programa que es una especia de bodrio que han hecho en las mañana, cualquiera le gana”.

Magaly a Tula sobre inmueble: “Te presentas, no cumples con las instrucciones del juez y reclamas”

Muestra pruebas. Magaly Medina se pronunció sobre el pedido de Tula Rodríguezhacia su programa, Magaly TV La Firme, para que no se muestre más denuncias en su contra.

Como se recuerda, Paola Bisso denunció en el referido espacio televisivo que Rodríguez no respeta el deseo de Javier Carmona, quien quiso en vida y pese a no dejar testamento, según su versión, dejar un departamento y un terreno a sus descendientes varones.

“Tengo esta nota firmada por Lucas y Tadeo Carmona, los hijos mayores de Javier donde creo que vamos a entender con manzanitas de que se trata todo esto. Ella me dice que ya basta, pero yo creo que los hijos de Carmona con estas especificaciones te están pidiendo algo con lo que no cumples. Ellos aún no pueden decidir sobre los bienes que dejó su padre pese a ser los herederos legítimos igual que tú y tu hija porque tú no has cumplido con un trámite que tenías que hacer”, añadió.