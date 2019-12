Pedro Loli se presentó esta noche en el programa ‘El dúo perfecto’ de Gisela Valcárcel y se quebró al pronunciarse sobre las evidencias de su infidelidad tras un informe presentado por el programa de Magaly Medina, en el que dos chicas jóvenes aseguraban haber salido con él, pese a que él tenía tiene una relación con la madre de su hijo.

A su ingreso al set de televisión, el cantante asistió para realizar un karoke de varias canciones de cumbia junto a los participantes, pero tras terminar su presentación pidió disculpas entre lágrimas a su familia por lo sucedido.

“Decidí que ya era hora de hablar. Con todo esto que me ha pasado me siento afectado. Es la única vez que voy a hablar. Soy una persona muy confiada y hay algunas personas que se aprovechan de eso. No me importa nadie más que mi familia. Quiero pedir disculpas a mi familia. Las explicaciones del caso solo se las merece mi familia”, dijo Pedro Loli.

Pedro Loli llora y pide disculpas a su familia por escándalo de infidelidad

Como se recuerda, su pareja Fiorella Méndez recurrió a sus redes sociales para agradecer a todas las personas que estuvieron pendiente de ella.

“La vida continúa ahora tengo una razón tan grande para seguir, mi precioso bebé”, escribió inicialmente. “Gracias a todas las personas por sus mensajes de aliento. Los leí absolutamente todos”, finalizó.