Pedro Moral habla sobre videos de Sheyla Rojas: "No le gustaba el alcohol, era lo que yo creía" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Pedro Moral, expareja de Sheyla Rojas, se pronunció sobre los videos en que se ve a la rubia en estado de ebriedad junto a su nuevo galán Fidelio Cavalli en una fiesta en Ibiza.

"Cuando estaba conmigo era distinta, eso es lo único que te puedo decir...En mi época todo era distinto. No tomaba, nunca, no le gustaba el alcohol, era lo que yo creía", dijo Pedro Moral para el programa 'Válgame Dios'.

Además habló con quién estará el menor hijo de Sheyla Rojas mientras ella está de viaje en Europa. "Eso es lo que más importa. El tema de ella no me interesa tanto, pero el bebé más que nada sí...Tengo entendido que está con la empleada. Es lo que me he enterado. Con quien he estado hablando es con Antonio Pavón", reveló el empresario.

La rubia explicó que quizá el millonario al que besó no debió publicar esos videos, pero que él lo ve de manera diferente y no de forma conservadora como los peruanos, aseguró.

"Es justo que tenga derecho de disfrutar, quizá no debió publicar ese video, lo acepto, y él también lo reconoce pero para él estaba bien. Como ya dije él lo ve de diferente manera. Los peruanos quizá somos más conservadores pero ya está entendiendo la magnitud de las cosas. Estamos de vacaciones y sí, claro que tomé y como no tomo, no es mi costumbre, me piqué. ¿Qué tiene de malo eso? Ya exageran diciendo cosas que no son", explicó la conductora de 'Estás en Todas'.