Pelo D’Ambrosio, cantante, compositor, arreglista y músico, no oculta el entusiasmo que le genera su próximo concierto en el Gran Teatro Nacional este 9 de abril. El escenario más importante del Perú inspira respeto y de eso no se salva ni el talentoso creador de “Lejos de ti”.

“El Gran Teatro Nacional es una vitrina que me obliga a presentar mi música con mucho lujo, me exige a ofrecer al público algo diferente y mejor que otros espectáculos. Toca aumentar la vestimenta de mi banda, afinar mi look que no es tan étnico, todo lo produciré cuidando cada detalle, como mis pantallas temáticas con cada canción”, adelanta el compositor.

¿En qué etapa de tu carrera consideras que estás?

En la madurez, me he vuelto sensato en varias cosas. Primero, en no elevarme por dar pasos gigantes, el último que di fue ganar La Gaviota en Viña del Mar junto a Eva Ayllón, el ‘Viejo’ Rodríguez y Susan Ochoa. Después de eso se vino la pandemia que fue una lotería de vida. Considero que ha empezado mi internacionalización porque estoy asistiendo a festivales en los que no canto solo para peruanos y los extranjeros ya conocen mi música.

¿Es un reconocimiento a tu propuesta de fusión de la música andina...

Me ha ayudado mucho el haber estudiado, cultivado, y sobre todo haber escuchado folclore de otros países como el country, todo eso me ha ayudado mucho. Por ejemplo, “Lejos de ti” tiene muchos arreglos country, creo que mi fusión con esos aires internacionales ha funcionado, mi locura de querer maquillar el huayno me ha dado resultados.

¿Pero hay qué saberlo hacer no?

Hay que tener mucho cuidado cuando se hace una fusión, no se debe malograr ninguno de los dos géneros, solo fusionarlos. Por ejemplo, el huaynotón es una torpeza, fusionar el huayno con el reguetón no me va, no me cuadra.

¿La fusión es el camino para que la música andina no pierda vigencia?

Sí, creo que es la alternativa, porque para la música regional están los chauvinistas, está la gente que no quiere que a su género se le adicione otros elementos.

Hay que arriesgarse con la fusión sin perder las raíces musicales.

Eso no lo entienden algunos, yo que soy ratón de biblioteca me he metido a estudiar. Creo que se merece respeto la música regional, pero hay loquitos como nosotros que queremos hacer fusiones y entendemos que la música es plástica y que tiene que evolucionar como tal. Tenemos que avanzar con la juventud, yo tengo muchos seguidores jóvenes que están en los conciertos saltando y cantando mis temas.

Qué les dirías a los jóvenes que quieren dedicarse a la música andina y la fusión, pero sienten que la tendencia los lleva a lo que está de moda, al urbano.

Creo en la metáfora del camino ancho y el camino angosto, el ancho es fácil y es estar dentro de ese género de moda, pero llegar a la cima es muy difícil porque la raya cada vez es más alta y angosta. La música urbana ha logrado fenómenos comerciales porque son géneros que están dedicados al totó, a la cintura, a los pies, que es más rico y quizás por ahí una melodía buena, pero la literatura de estos géneros es muy pobre.

Pero es la música que hoy es tendencia, algo bueno debe tener.

Son fenómenos comerciales increíbles, mis respetos a Bad Bunny que ha encontrado dentro de lo urbano un avance, pasar del reguetón al trap y haber hecho un estilo cantando con voz de bobo, es increíble y lo aplaudo. En un disco hay sueños, noches de creatividad, es un camino difícil pasar esa valla de Daddy Yankee, de Bad Bunny de todos los que están haciendo urbano con éxito; pasar esa valla es jodido

Hacer música en cualquier género en este país nunca será algo fácil...

Por eso, cuando voy a las universidades donde se enseña la carrera de Música, lo primero que hago con los jóvenes es felicitarlos por haber la escogido como profesión, y no como hobby, vacilón o pasatiempo. Yo creo que en esta vida siempre hay que hacer lo que el corazón te pida.

Pelo D’Ambrosio

Cantautor. Inicia sus actividades musicales en Huánuco, motivado por las influencias de su madre pianista y sus tíos músicos. Su influencia de la música country, el rock y la trova la aplicó a la fusión que propuso a sus temas en la música andina.