Perú vs. Brasil: Alondra García Miró estará en el Maracaná alentando a la blanquirroja (VIDEO)

Alondra García Miró no tenía pensado ir a la Copa América. Fue la marca Nike en la sucursal de Larcomar, que la invitó repentinamente a la final donde la selección blanquirroja se disputará el primer lugar con el dueño de casa.

"He venido a la tienda de Nike deLarcomar y hoy (ayer) me llamaron para invitarme a la final de la Copa América, nos vamos mañana en la mañana (hoy), estoy emocionada porque no tenía pensado ir", así colgó "Alito" en su Instagram Stories.

Como se sabe, Alondra García Miró vivió los partidos de Perú en su restaurante 'Mercatto verde' acompañada de sus amistades, con quienes no dudo en gritar los goles de nuestra selección.