Peter Fajardo, productor general de “Esto es guerra”, rompió su silencio y habló desde los exteriores de la clínica local en la que se encuentra el chico reality Elías Montalvo, quien sufrió una fuerte caída durante un reto de altura en el programa.

Según explicó Peter Fajardo, Elías Montalvo se encuentra bien, no tiene ninguna fractura y viene recuperándose favorablemente desde su accidente. Además, resaltó que la producción se está encargando de los exámenes médicos que necesita.

“Iba a salir de alta hoy día (martes por la noche), pero preferimos que se quede hasta mañana. El doctor ha dicho que solamente es una contusión en el tobillo, es un hematoma”, señaló a América Televisión.

En otro momento de la conversación, el productor general de “Esto es guerra” contó detalles sobre lo que hará tras el accidente de Elías Montalvo. Su primera acción será reunirse con la empresa encargada de la seguridad de los juegos de altura.

“Nosotros contratamos a una empresa que nos da una línea de vida y estoy mañana reuniéndome con ellos para que me den un informe de lo que han pasado. Toda la seguridad es de ellos”, señaló.

ELÍAS MONTALVO SE PRONUNCIA

Tras su aparatosa caída desde una altura de 40 metros durante un juego en “Esto es guerra”, el chico reality Elías Montalvo reapareció en sus redes sociales y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“¿Cómo están amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios. Tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre y quiero contarles que el doctor me acaba de decir que los resultados son positivos”, señaló inicialmente.

“No tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todos sitios y estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo lo cual me vendaron, el otro pie está bien”, agregó.

