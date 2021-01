En la última edición de “Esto es Guerra”, Austin Palao protagonizó un inesperado momento tras no terminar un reto de altura extrema. El competidor se molestó con el ‘Tribunal de EEG’ y dejó entrever que no terminó el juego debido a que no se sintió seguro.

Peter Fajardo, productor del programa del reality, señaló que jamás pondría en riesgo a los concursantes. Además, señaló que EEG trabaja de la mano de profesionales en juegos de altura y línea de vida, quienes son los encargados de probar previamente cada uno de los juegos que se presentan en vivo

“Nosotros trabajamos desde hace años con una empresa especialista en trabajos de alto riesgo, rescate, acceso por cuerdas y seguridad en líneas de vida. Son profesionales certificados tanto aquí en Perú cómo en el extranjero, ellos son los encargados de brindarnos la seguridad en este tipo de juegos”, señaló Peter.

Asimismo, el productor explicó que la suspensión de Austin se debe a la actitud que mostró detrás de cámaras. “La suspensión de él ha sido por su actitud detrás de cámaras. Entiendo, que el señor Austin se puso nervioso y se haya asustado al quedar suspendido en una altura considerable, hasta ahí todo bien, pero no le voy a permitir, ni a él, ni a nadie que diga mentiras sobre Esto es Guerra. En EEG le tenemos un cariño especial a él y a todos los competidores, y siempre vamos a querer lo mejor para ellos”, añadió.

Fajardo mencionó que el distanciamiento de Austin del programa, era un tema que evaluaría todo el fin de semana. Y el lunes daría a conocer su decisión si se quedaba o se iba del reality de competencia.

