Fallece el actor estadounidense Peter Fonda, hermano de la actriz Jane Fonda

Síguenos en Facebook

El actor estadounidense Peter Fonda, hermano de la actriz y activista Jane Fonda e hijo del actor Henry Fonda, falleció este viernes a la edad de 79 años.

La noticia fue confirmada por un representante del ícono de Hollywood al portal TMZ, quien no brindó mayores detalles sobre la causa de su muerte.

El portal de revista People por su parte, aseguró que el deceso de Peter Fonda se produjo por una falla respiratoria por cáncer de pulmón.

En un comunicado emitido esta tarde, la familia de Peter Fonda, señala que el actor "falleció pacíficamente el viernes por la mañana, 16 de agosto a las 11:05 a.m. en su casa en Los Ángeles rodeado de familiares".

"En uno de los momentos más tristes de nuestras vidas, no podemos encontrar las palabras apropiadas para expresar el dolor en nuestros corazones. Mientras lamentamos, le pedimos que respeten nuestra privacidad", añadieron.

Peter Fonda no sólo ha destacado por sus actuaciones, sino que además ha tenido participación en algunas películas, como Easy Rider, en las que trabajó como guionista, productor y director.

Asimismo, Peter Fonda se hizo conocido por haber inspirado la letra de la canción “She Said She Said” de la banda británica The Beatles, que fue publicada en 1966 en el álbum “Revolver”.