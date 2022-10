Tres meses antes de su partida, Diego Bertie decidió grabar “Soy pan, soy paz, soy más”, tema del mítico cantautor Piero. “Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera”, cantó el artista peruano dándole nuevos aires a un clásico escrito hace 41 años, y sobre todo, dejando su mensaje como legado. Sobre la vigencia de esa canción y de cómo se va reinventando con el tiempo, le preguntamos a Piero, que habla con Correo desde Buenos Aires, y anuncia su presencia en Lima este 5 de noviembre en el aniversario de William Luna en el coliseo Eduardo Dibós.

“La verdad no terminó de asombrarme de la vigencia de una canción que tendrá por lo menos unas 150 versiones y que a pesar del tiempo de escrita la siguen cantando y grabando. Hace 15 días estuve en Bogotá ante 20 mil personas y la mayoría de ellos eran jóvenes de 30 años que sabían de memoria la letra de ‘Soy pan..’ y de muchas de mis canciones. Eso es un regalo a tantos años de entrega a la música”, dice Piero De Benedictis, el cantante y compositor italiano nacionalizado argentino.

¿Mercedes Sosa fue la primera que grabó ‘Soy pan, soy paz, soy más’?

Recuerdo que coincidimos con ella en su casa en Madrid en la época de su exilio y luego del almuerzo le dije que tenía un tema para ella y se lo canté. Mercedes agarró una grabadora y registró la melodía. Al día siguiente le dijo a su guitarrista que tocarían el tema en un concierto y la ensayaron varias veces. Después empezó a cantarlo en todos lados y la hizo universal.

Qué los jóvenes canten ese tema y muchos de tu repertorio demuestra que las buenas letras y melodías hoy también funcionan.

Es porque tampoco no tienen mucha competencia, hoy las letras de las canciones me apenan, son otra cosa, pero bueno, así es la realidad. Y si es que hay temas que se mantienen en el tiempo es porque hablan de aspectos de la vida que les toca a todos y hay algunos que aún no se han resuelto.

¿Tu proceso de escribir canciones ha ido cambiando con el tiempo?

Hoy en día tienes el teléfono o la computadora en las que puedes anotar una letra o grabar una melodía, antes, de pronto me despertaba con una idea, unos textos y debía sacar una libreta de la mesa de noche para que no se me olvide y luego seguía durmiendo. Hoy, con otras herramientas se repite el proceso, pero siempre buscando una canción nueva.

Hablando de canciones nuevas, ¿no te cansas de cantar Mi Viejo 53 años?

Cada día es un público nuevo, eso de cansarme de cantarla siempre será una posibilidad, pero cuando te la piden, no puedes decir que ya la has cantado miles de veces. Lo más sensato es decir sí, e interpretarla.

Es un homenaje al padre que está en la piel de millones y que al tuyo no le agradó al principio.

Me acuerdo que cuando llegué a casa y le dije que se siente a escuchar el tema por primera vez, apenas oyó las primeras estrofas se puso a llorar de una forma incontenible.

¿Y qué pasó luego?

Al terminar la canción, y luego de limpiarse las lágrimas y los anteojos que los tenía empañados se dio una vuelta y me enfrentó molesto: ‘decime una cosa, ¿quién carajos camina lento?’. Y es que él tenía 45 años en ese momento y se sintió ofendido por la alusión.

Te perdonó finalmente y esa canción terminó siendo un clásico.

El era un viejo verde, por eso se molestó y yo lo amenazaba con contar a la gente la verdad, pero el tiempo se encargó de poner las cosas en su lugar y él terminó aceptando la canción. El tema tendrá unas 200 versiones en idiomas que ni conozco y no me cansaré de cantarla hasta que ya no pueda.

Piero

Llega con su familia de Italia a Argentina a los 3 años de edad. Su carrera musical comienza en 1964 en programas de televisión cantando populares temas italianos. En 1968 empieza a lanzar temas con José Tcherkaski.