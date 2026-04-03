Las escuadras de Carlos A. Mannucci y Universidad San Martín se medirán este domingo 5 de abril, por la fecha dos de la fase regional del Grupo 1 del campeonato de la Liga 2 Caliente. El cotejo está programado para las 3 de la tarde, en el Estadio Mansiche de Trujillo.

Expectativa

La directiva tricolor anunció el precio de las entradas para el encuentro con los “Santos”: S/ 30 (butaca), S/ 20 (occidente) y S/ 15 (oriente). “Niños gratis hasta los 12 años, ingresando con un adulto pagante (Excepto butaca)”, informó el cuadro carlista.

Los boletos ya están a la venta a través de passline.com. Mientras tanto, desde este domingo, en las boleterías del Mansiche.

Así llegan

Mannucci perdió en su debut por 3-0 ante Deportivo Llacuabamba, en el Estadio Municipal de Huamachuco. Los dirigidos por el uruguayo Mario Viera están obligados a sumar de a tres jugando en casa y esperan el apoyo de la hinchada tricolor. Por su parte, San Martín igualó 1-1 ante Pirata FC en condición de local.