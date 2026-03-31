Deportivo El Inca goleó 7-0 a Juventud Chao, en el Estadio Municipal Mar Verde, por la primera fecha del cuadrangular final del campeonato de la Primera División de fútbol de Chao. Los dirigidos por Luis Bardales quedaron con pie y medio en la fase provincial de la Copa Perú de la zona Virú.

SUPERIOR

A los 5 minutos, el experimentado volante Niger Vega abrió el marcador desde un lanzamiento de los doce pasos. Era el 1-0. Luego, sobre los 26’, el ariete Alessandro Ninaquispe se encargó de anotar el segundo tanto. Antes de irse al descanso, apareció el goleador Víctor Ruiz para inflar las redes y colocar el tercer tanto en Mar Verde.

En la parte complementaria, cuando se jugaban los 50’, otra vez Ruiz ingresó al área y no perdonó de un derechazo. Era el 4-0 parcial. El recién ingresado Jorge Esparza, con un zapatazo desde fuera del área, elevó el marcador. Luego anotaron Cleyson Duran (79’) y Christopher Charún (86’).

En el preliminar, Unión Tizal derrotó 5-0 a Defensor Tizal, en duelo clave para seguir avanzando en el fútbol macho.

ASÍ SE UBICAN

El Inca y Unión Tizal comparten el liderato con 3 puntos. Luego, Juventud Chao y Defensor Tizal sin punto alguno. En la segunda fecha, El Inca se medirá ante Defensor Tizal y Juventud Chao chocará ante Unión Tizal.