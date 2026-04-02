Este domingo arranca otro partido. Sport Huancayo le dio la pelota a Richard Pellejero, que ya empezó a dirigir desde el Complejo de Colpa en Huayucachi. El DT uruguayo vuelve a una casa que conoce bien y donde dejó huella, ahora con la misión de sacar al equipo del bajón y ponerlo otra vez en zona de pelea.

El nuevo comando técnico llega con sangre charrúa: Pablo Pereira como asistente, Guzmán Fernández y Rodrigo Parrilla en la parte física, y Daniel Galo bajo los tres palos. Todos alineados para meterle ritmo, orden y carácter a un equipo que necesita reaccionar de una vez por todas.

Desde el pitazo inicial en los entrenamientos, Pellejero dejó claro su libreto: presión alta, equipo corto y nada de regalar espacios. El plantel lo compró rápido. La interna está enchufada, con jugadores que saben que este es el momento de cambiar la cara y volver a competir.

De regreso

La buena noticia es que el equipo llega completo. Yonatan Murillo se recuperó y vuelve a la convocatoria, sumando peso en ofensiva. Con todas sus fichas disponibles, el Rojo se alista para una final adelantada este domingo 05 ante Comerciantes Unidos de Cutervo.

El duelo se jugará en el IPD Huancayo, donde la consigna es clara: hacerse fuerte en casa y volver a sumar de a tres. La hinchada ya se ilusiona, porque cuando el Rojo mete presión en la altura, se vuelve un rival bravo.

Nueva era, mismo objetivo: levantar cabeza y pelear arriba.