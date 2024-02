El reggae latino jamás se detiene, evoluciona y conquista a nuevas generaciones. La vigencia de la cultura rasta en el Perú se ratifica con el lanzamiento de “Siempre bien”, flamante producción discográfica del músico limeño Pochi Marambio, fundador y líder de la mítica banda Tierra Sur. La presentación oficial se realizará con un exclusivo concierto el viernes 23 de febrero, a las 8 de la noche, en el Teatro Nos PUCP de San Isidro.

La fiesta reggae que ofrecerá Tierra Sur está diseñada para públicos de todas las edades y fanáticos del género musical creado en Jamaica al finalizar los años 60′. Sus ritmos sincopados y sonoridades de jazz, rhythm & blues, soul y ska invadieron nuestro país en la década del 80′ encontrando en el virtuoso artista peruano Alejandro Marambio Altamirano a su principal exponente y difusor.

La presentación del nuevo álbum se desarrollará con un concierto de alto nivel tecnológico, que comprenderá no solo la interpretación en vivo de todos los temas de “Siempre Bien”, sino que además incluirá los grandes éxitos de Tierra Sur como “Canto a los santos”, “Hierba mala”, “Cinco siglos”, “Ella tiene reggae” y el clásico hit “Llaman a la puerta”.

El grupo ha representado al Perú en importantes festivales alrededor del mundo y en 36 años de trayectoria musical mantiene su hegemonía promoviendo un reggae fusionado con melodías tradicionales. En su historial resaltan memorables momentos con Yellowman, Ziggy Marley, The Inner Circle, The Wailers y Alpha Blondy.

La energía, pasión y compromiso de Pochi Marambio siempre ha sorprendido a cultores y promotores de la música y el arte, quienes aplauden su decisión de continuar activamente con una agrupación integrada por familiares y amigos de toda la vida.

Las entradas para el concierto de Tierra Sur están a la venta en Joinnus a 85.00 soles Platea alta y 105.00 soles Platea baja (https://bit.ly/PochiMarambioTierraSur). El Teatro Nos PUCP está ubicado en la Av. Camino Real 1037 San Isidro.