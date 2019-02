​Poly Ávila: difunden la llamada a André Castañeda cuando fue drogada en fiesta (AUDIO)

Síguenos en Facebook

Tras la denuncia que hiciera la modelo argentina Poly Ávila quien fue drogada mientras se encontraba en una fiesta en Asia donde se encontraba con otros chicos reality y algunas personas que no conoce, se ha difundió parte de la llamada que le hizo a su expareja André Castañeda para pedirle ayuda.

Los audios los hizo público el programa Magaly TV, la firme, donde se puede escuchar a Poly Ávila decir que no sabe en qué casa de quién se encuentra: "No sé, no sé. Me recogieron en mi casa, pero acá tomamos normal un vaso de whisky y estamos todos drogados", le dice a Castañeda.

Junto a esto y a la pregunta de quién la habría drogado, Poly Ávila sostiene: "Nadie sabe nada, no sé quién nos puso la droga, estamos todos iguales".

Poco después se difunde una conversación con Alexandra Méndez 'La Chama', quien le dice lo siguiente a André Castañeda: "Estoy acompañando a Poly, está paranoica, no le va a pasar nada, yo la cuido".

Escucha aquí parte de la llamada que le hizo Poly Ávila a André Castañeda el día que fue drogada