La exchica reality, modelo y actriz, Poly Ávila, sorprendió a sus seguidores al contar que dejó el Perú para regresar a su país natal, Argentina, donde se reunió con su nueva pareja, a quien conoció por el famoso aplicativo de parejas Tinder.

Aunque ya tenía pensado regresar a Argentina, conocer a su pareja Simon, con quien lleva una relación virtual de siete meses, la impulsó definitivamente a realizar su viaje.

“Gracias Perú por los años de acogida, sin duda sos mi segundo hogar! Nos veremos pronto cuando venga de visita... pero ahora me espera un amor, mi familia, mis amigas y un montón de proyectos e ilusiones”, escribió la modelo argentina en una publicación de despedida en Instagram.

Tras su feliz encuentro con su pareja en Argentina, Poly Ávila decidió contar más detalles de su historia de amor que empezó con un ‘match’ en la aplicación de Tinder.

“Una mañana me metí a Tinder y veo un súper like de Simon, y tuvimos nuestra primera conversación. (...) Empezamos a hablar, nos pasamos el WhatsApp y comenzamos a pasarnos audios porque él es tatuador igual que mi hermano y los dos somos argentinos. Hasta que un día dijimos ‘hay que conocernos’ e hicimos una videollamada”, narró Poly Ávila en sus historias de Instagram.

Poly Ávila cuenta su historia de amor por Tinder (TROME)

“Un día no sé por qué nos fuimos a dormir juntos con la camarita prendida y así empezamos a dormir tipo siete meses con la camarita prendida en videollamada... Y nos enamoramos, yo me tomé un avión y ahora estoy acá. Yo ya me quería venir a Argentina y él fue como que el último empujoncito”, agregó la exchica reality argentina.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina se pronuncia sobre despedida de Poly Ávila

Magaly Medina se pronuncia sobre despedida de Poly Ávila (TROME)