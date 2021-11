Una gran decepción se llevó Germán Ludeña, heladero que se viralizó en Tik Tok por cruzar el cañón de Autisha para ofrecer sus productos, tras enterarse que no es el verdadero progenitor del menor de 12 años que creía su hijo.

La situación se produjo durante el programa Andrea, conducido por la periodista Andrea Llosa, donde la expareja de Ludeña, Paulina Cari, reveló dicha información y señaló que el padre del menor responde al nombre de “Pablo”.

“Él no es el papá (Germán Ludeña) pero yo le he hecho firmar, es otra persona. Más bien a esa persona sí quiero sacarle a la luz porque ya son varios años”, destacó.

Asimismo, la mujer indicó que el padre del niño reside en Chosica. “Vende helados también (...) cuando yo le dije ‘estoy embarazada’, dame dinero, él me dio 220 soles, habrá pensado que yo iba a abortar, pero no he abortado. Él sí sabe de la existencia de ese niño”, relató.

Mientras tanto, Ludeña fue recientemente beneficiado, por la municipalidad de Huarochirí, con una casa prefabricada. La entidad premió el esfuerzo del hombre de 64 años por ofrecer sus productos a los ciudadanos de la región.