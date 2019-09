Prince Royce: “Como artista, uno tiene que adaptarse a los gustos del público”

Síguenos en Facebook

Su pasión por la música lo animó a participar en diversos concursos de talento, como “Sábado Gigante” del popular “Don Francisco”. Desde entonces, Prince Royce ha logrado posicionarse en la industria musical. Luego de algunos años, regresa al ritmo con el que llegó a los corazones de miles de personas: la bachata. El intérprete de grandes éxitos como “Darte un beso” y “Te robaré” nos cuenta acerca de su regreso a este género y su interés por seguir incursionando en otros estilos musicales.

Vuelves a la bachata con este nuevo sencillo, “Morir solo”. Cuéntanos acerca de ello...

Esta canción narra la historia de un amor profundo. La idea con este sencillo es regresar a mis inicios, a ese género que me dio a conocer.

El videoclip se grabó en República Dominicana, la cuna de la bachata. ¿Ese fue el motivo de la elección?

Sí. Nunca he grabado allá, a pesar de que he estado en este género por años; pero sentí la necesidad de mostrar sus lindos lugares.

Ingresaste a la música con la bachata, pero te hemos visto incursionando en otros géneros. ¿Cuál fue el motivo de esa decisión?

La bachata me ha dado muchos premios, pero también reconozco que cada año existen diferentes tendencias. Como artista, uno tiene que adaptarse a lo que le gusta al público, sin cambiar la esencia. No voy a dejar la bachata nunca, pero en la música te tienes que divertir y no encasillarte en un solo género.

Entonces concluimos que el género musical de Prince Royce no es ni la bachata ni lo urbano, sino que varía según lo que se ponga de moda...

Definitivamente. Creo que con cada canción y con cada artista que suena uno va adaptándose a nuevos géneros. Si vemos a chicos que están sonando mucho, decimos: “Me gustaría grabar con él; le está yendo bien”.

Precisamente has grabado con artistas que tienen amplia trayectoria, como Daddy Yankee, quien fue una de tus primeras colaboraciones…

Sí. Daddy Yankee fue el primer cantante con quien hice una colaboración y le agradezco por eso. Lo admiro porque ve a alguien nuevo y se une a él, sin tener egos. No mide quién es más grande; solo está ahí para hacer música. Me motiva seguir su camino.

A fin de año llega tu nuevo disco, Álter ego. ¿Estará dedicado a la bachata?

Presentamos dos lados diferentes del romanticismo. Hay bachatas, reggaetón y hasta fusiones con mariachis. Tiene un concepto distinto, que no se ha visto hace mucho tiempo en la música latina.

Sigues apostando por los discos en lugar de lanzar solo singles como lo hacen otros artistas. ¿A qué se debe?

A mis fans les gusta que yo trabaje así, dándoles 12 o 15 canciones en las cuales no todas son comerciales. Sacar un single está “cool”, pero prefiero presentar algo más completo.

¿A qué te refieres con que “todas no son comerciales”?

Cuando se saca un sencillo, uno está pensando que sea comercial para la radio o las discotecas. Sin embargo, cuando sacas un disco, estás pensando en eso y también en sacar canciones que te van a gustar solo a ti y a tus seguidores. Considero que los sencillos son más para las radios, no para conectar con el público.

¿Consideras que las plataformas musicales le han quitado ese valor que se le da a los discos?

Depende. El beneficio del mundo digital es que se puede escuchar música de todo el mundo; hoy en día, se pueden descubrir talentos nuevos, más allá de lo que pasen en la radio.

¿Crees que la bachata está desapareciendo del mercado?

La verdad es que por ahora vemos un movimiento muy grande del género urbano, pero me encantaría ver a más jóvenes cantando bachata. Creo que hace falta ver nuevas caras dentro de este género. Sé que están Romeo y Juan Luis Guerra, pero sí quiero ver talentos nuevos.

Ya que mencionas a Romeo, a pesar de los comentarios polémicos que hizo hacia tu carrera, ¿grabarías con él?

Sí. No descarto nada. ¿Por qué no?