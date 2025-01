Julián Zucchi se tomó un momento en América Espectáculos para referirse a Priscila Mateo, con quien tuvo un romance en 2024 tras su separación de Yiddá Eslava. Durante la entrevista, el actor reconoció que no supo manejar bien la situación y le ofreció disculpas.

“Mi corazón está reparándose y otra cosa que aprovecho para decir, a Priscila Mateo, que el año pasado fue un año en el que yo quizá no supe manejarme públicamente con mis declaraciones... pedir disculpas...”, expresó.

Zucchi destacó el papel que tuvo la periodista en su vida y defendió su imagen ante las críticas. “Priscila es una gran mujer, una gran mamá, no merece que la metan en esta bolsa porque ella no tuvo nada que ver. Es una mujer hermosa, es y fue muy importante, fue un sostén increíble, si no hubiese sido por ella no sé qué hubiese sido de mí el año pasado”, afirmó.

Finalmente, admitió que cometió errores al hablar públicamente de su relación. “Creo que también me he equivocado a veces en cómo declaré públicamente mi relación, así que hoy en privado ya hemos conversado, somos grandes amigos, la quiero mucho”, concluyó.