Giacomo Boccio contrajo matrimonio civil con su novia Brenda Dávila este 25 de enero en una íntima ceremonia que se realizó en el Centro Español en Jesús María. Entre los invitados se pudo ver a Nelly Rossinelli y Ricardo Rondón.

El jurado de “El Gran Chef: Famosos” vistió una camisa blanca y pantalón beige; y su esposa, un vestido blanco.

Uno de los momentos más románticos fue cuando Giacomo realizó su juramento de amor a su esposa: “ Te prometo estar unidos, serte fiel, amarte, protegerte, cuidarte y proveer para nuestro hogar. Esa es mi responsabilidad, y me comprometo públicamente a cumplirla. Te amo ”.

Giacomo Bocchio se pronuncia nuevamente tras ser acusado de homofóbico: “No se metan con los niños”

Giacomo Bocchio se pronunció una vez más sobre las acusaciones que recibió tras un altercado con Josi Martínez, quien lo acusó de ser homofóbico y de haberlo tratado mal durante su participación en reality de cocina “El Gran Chef”.

El conocido chef y jurado del programa aclaró que no tiene ningún problema con la orientación sexual de las personas, pero fue enfático en señalar que no tolera la imposición de ideologías, especialmente cuando se trata de proteger a los niños.

“Cada uno tiene su orientación, mientras no te metas con un niño haz con tu cuerpo lo que quieras. A mí lo que no me gusta es que me avasallen con una ideología por encima”, sentenció el chef para el podcast Tiempo Muerto del ‘Flaco’ Granda.

¿Qué pasó entre Giacomo Bocchio y Josi Martínez?

Después de ser eliminado de “El Gran Chef”, Josi Martínez compartió que tuvo una experiencia desagradable en el programa y que regresó a su casa llorando. En una entrevista en “Amor y Fuego”, el influencer detalló lo sucedido.

“Cuando eliminan a Santi y me quedo yo, se acercaron Nelly y Javier, que son los otros dos jurados, y este señor no se acercó. Yo llego a pensar que nunca le caí bien y quizás nunca me pasó”, comenzó contando el tiktoker.

Josi Martínez explicó que aunque Bocchio no mostró directamente actitudes homofóbicas hacia él, el contenido compartido en las redes sociales del chef le hace pensar que tiene opiniones discriminatorias.

“Él no ha mostrado ningún tipo de actitud homofóbica directamente hacia mí, pero el hecho de que tenga esas historias destacadas en Instagram, pues eso da a entender que tiene un pensamiento homofóbico y transfóbico”, dijo.