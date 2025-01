Frente a la imparable ola de inseguridad y criminalidad en el país, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, afirmó que existe un déficit de policías y desabastecimiento de armamento.

El titular del Mininter aseguró en RPP que se gestionará la asimilación de más efectivos a la institución policial, así como para la adquisición de armamento y chalecos antibalas.

“Tenemos que reforzar muchas cosas, no solamente el tema logístico. Comenté ahora en conferencia de prensa que tres veces se cayó la compra de chalecos en la Policía Nacional, por eso estamos declarando en desabastecimiento a la Policía para poder comprar las pistolas, chalecos, los fusiles” , dijo.

Sobre el número de policías, Santiváñez refirió que se estaba distribuyendo de mejor manera posible, “pero igual resulta ser necesaria la incorporación de más efectivos”. Precisó que hay 139 mil policías en el país y anunció un proceso de asimilación para incorporan en el corto plazo a 1 500 nuevos agentes en febrero.

Fuerzas Armadas

“Sabemos que la capacitación de un policía dura dos años, pero este proceso de asimilación extraordinario tiene una característica: que vamos a buscar asimilar a licenciados de las Fuerzas Armadas para que el proceso nos dure dos meses”, adelantó.

Asimismo, a pesar de pedidos de algunas autoridades regionales para aplicar el toque de queda y estado de emergencia para hacer frente a la ola de inseguridad, Juan Santiváñez señaló que en el Consejo de Ministros no se ha planteado dichas medidas.

“No lo hemos conversado, yo nunca descarto ninguna de las posibilidades (...) Con el tema del estado de emergencia, la Policía Nacional, luego de las reuniones que hemos sostenido, hemos determinado que esta figura tiene un costo de entre 25 y 30 millones mensuales porque los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional merecen una remuneración adicional y eso está establecido por la ley ”, detalló.

TE PUEDE INTERESAR:





“Mi clave yo no lo voy a entregar. Yo pongo la clave en mi teléfono y los fiscales descargan la información sobre la cual está operando la investigación y pueda ser contrastada. Yo no tengo nada que esconder. Acá hay dos sentencias: del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema que claramente señalan que el pedido hecho por la Fiscalía es ilegal porque no pueden hacerlo de esa manera”, indicó.





Santiváñez recalcó que, a través de sus abogados, solo está defendiendo el debido proceso.