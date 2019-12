Productor de Gisela Valcárcel le responde a Magaly Medina tras cuestionar el rating (VIDEO)

Síguenos en Facebook

El productor de Gisela Valcárcel, Armando Tafur, se pronunció sobre el reciente cuestionamiento que hizo Magaly Medina a IBOPE por los altos índices de rating que marcan los programas de América TV, mientras que durante la emisión de sus 'ampays' a Pedro Gallese y Pedro Loli el rating no se movió a favor de su programa.

“Los dos temas que ella manejó fueron muy comentados y sorprende que (IBOPE) no haya medido como debería medir. No la apoyo, pero me sorprende. Vemos la audiencia y efectivamente no sube un tema del cual están hablando todo el mundo”, comentó el productor de 'El dúo perfecto'.

Asimismo, Armando Tafur señaló que si se quiere investigar el tema del rating, pues que se investigue ya que la preocupación de la conductora de televisión es justificada.

“Yo también me preocuparía si todos los días nos sacamos la mugre para hacer un programa diario, con primicias y cosas interesantes. Cuando es un tema como el fútbol que es un tema de interés nacional (...) A mi también me preocuparía si todos hablan del tema y no suben las cifras”, sostuvo Armando Tafur, quien también no descartó tener a Pedro Loli en la edición del siguiente sábado.