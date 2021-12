Las competencias en la televisión no son ninguna novedad, pues existen desde hace mucho tiempo. De hecho, suelen ser los programas más vistos en los canales que cuentan con este formato, por lo entretenido que son los duelos entre participantes. Pero, ¿qué pasa cuando estos juegos pasan de ser divertidos a convertirse en pruebas de sobrevivencia? Esto ocurre, por ejemplo, en los retos que muestra la serie de Netflix “El juego del calamar”, que, si bien es una ficción, se inspiran en los clásicos de la infancia para crear juegos violentos y mortales.

A medida que los fanáticos continúan adivinando qué juegos podrían aparecer en una segunda temporada de “Squid Game”, existen otros programas de juegos en la televisión que, si bien las posibilidades de lastimarse son mínimas, podrían volverse mortal en un mundo ficticio.

DIEZ PROGRAMAS DE COMPETENCIA QUE DEBES VER

10. Floor Is Lava (2020, Netflix)

Un conocido juego infantil en el que los niños intentan pasar de un extremo a otro de una carrera de obstáculos sin tocar el suelo (porque supuestamente está hecho de lava), se convirtió en uno de los programas de juegos que se pueden encontrar en Netflix.

Las diversas pistas de obstáculos en “Floor is Lava” (El piso es lava) aparecen en elaboradas temáticas en las que los concursantes deben trabajar juntos para que todos lleguen hasta el final. La “lava” del juego no es realmente mortal. No obstante, a los fanáticos de “Squid Game” les encantará la tensión, ya que los participantes deben trabajar en equipo no solo para salvarse, sino también a otros, si quieren ganar el gran premio.

Afiche oficial de "El piso es lava", programa concurso de Netflix (Foto: Netflix)

9. American Ninja Warrior (2009-Presente, NBC)

Los concursantes demuestran increíbles hazañas de fuerza después de entrenar todo el año para dominar los intensos recorridos de obstáculos en “American Ninja Warrior” (Guerrero Ninja Americano) que van desde el equilibrio a lo largo de una viga giratoria hasta saltar a través de estructuras de madera usando nada más que la fuerza del brazo y el núcleo del cuerpo.

La idea de ver a los jugadores esforzarse al máximo por no caer mientras hacen diferentes obstáculos para pasar a la siguiente ronda recuerda a los juegos de la serie surcoreana de Netflix.

8. The Wall (2016-Presente, NBC)

Se basa principalmente en trivia, pero lo que hace que “The Wall” (The Wall: Cambia tu vida) sea interesante para los fanáticos de “Squid Game” es que el resultado del juego puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Los jugadores dejan caer bolas a través de un tablero de Plinko gigante, y será el azar y una buena estrategia quienes determinen dónde caerá el objeto.

Los jugadores también pueden obtener más oportunidades de ganar dinero respondiendo preguntas de trivia. Al final, se debe tomar una decisión que deje a la pareja con grandes o pequeñas ganancias, o nada. En “Squid Game”, nada probablemente significaría la muerte.

7. Ultimate Tag (2020, Fox)

Basado en el concepto de parkour, así como en el juego de etiqueta infantil, “Ultimate Tag” es uno de los programas que a los fanáticos de la serie de Netflix les encantaría. Los jugadores corren alrededor de una pista de obstáculos con una etiqueta en la espalda mientras los profesionales los persiguen, tratando de quitar la etiqueta. Si son atrapados quedan fuera.

De hecho, los usuarios de Reddit nombraron a la etiqueta como uno de los muchos juegos que podrían funcionar en “Squid Game”. Por lo tanto, tiene sentido que los fanáticos de la serie encuentren atractivo este programa de competencia.

“Ultimate Tag” es uno de los programas que a los fanáticos de la serie de Netflix les encantaría (Foto: Fox)

6. Awake: The Million Dollar Game (2019, Netflix)

Imagínate tener que competir en una serie de desafíos complejos después de estar despierto durante un período completo de 24 horas. Esa es la premisa de este programa de competencia, que en cierto modo refleja lo que sucede en la serie surcoreana, pues los jugadores generalmente no duermen mucho porque se sienten ansiosos por su destino en el próximo reto.

Los desafíos incluyen juegos físicos y mentales, como “Squid Game”, como contar los cuartos uno por uno durante las 24 horas completas y luego adivinar cuánto dinero tienen.

5. The Misery Index (2019-Presente, TBS)

Este juego es realmente divertido. Cada equipo incluye una celebridad y una no celebridad que deben trabajar juntas para clasificar eventos miserables e hipotéticos, como enviar accidentalmente un mensaje sexual a un miembro de la familia o ser despedido, en una escala del 1 al 100.

4. Ellen’s Game Of Games (2017-Presente, NBC)

Lleno de divertidos juegos de fiesta, este programa es la antítesis de “Squid Game”. Pero si tales juegos aparecieran en la serie, les daría una sensación mucho más siniestra. Desde jugar un juego de sillas musicales con los ojos vendados hasta responder una trivia solo para caer por un tubo si la respuesta es incorrecta.

Lleno de divertidos juegos de fiesta, este programa es la antítesis de “Squid Game” (Foto: NBC)

3. Mental Samurai (2019-Presente, Fox)

El programa es presentado por Rob Lowe, pero Ava, un brazo robótico y una voz de inteligencia artificial, es el corazón del mismo. Los jugadores son azotados de un lugar a otro en el enorme tablero de juego donde ven pantallas y deben responder diferentes preguntas tipo acertijo.

El factor decisivo, sin embargo, es que no solo moverse abruptamente como en una montaña rusa desanima a la gente, sino que el reloj también avanza porque hay un límite de tiempo. Es una situación de alta presión que a los fanáticos de “Squid Game” les encantaría.

2. Wipeout (2008-2014, ABC. Reiniciado en 2021 en TBS)

A los fanáticos que les encanta ver a la gente chocar, caer y ser golpeada en la cara mientras intentan sortear pistas de obstáculos, les encanta “Wipeout” (Hombre al agua o Resbalón). En el mundo de “Squid Game”, sería mucho más oscuro, claro está. Pero la idea de los jugadores que intentan navegar a través de entornos elaborados y brillantes que parecen encontrarse en un parque de diversiones para niños es donde hay similitudes.

Hay una inocencia infantil en el juego, al igual que en la serie de Netflix, hasta que las cosas cambian. La serie se reinició en 2021 con John Cena, Nicole Byer y Camille Kostek como anfitriones.

1. The Cube (2009-Presente, ITV, 2021, TBS)

En el programa, los jugadores están confinados a un cubo de Perspex donde deben completar ‘tareas sencillas’. Cuando el participante está atrapado en un espacio pequeño y bajo presión, su mente trabaja de maneras misteriosas y estas tareas aparentemente simples se vuelven más difíciles.

Además de la naturaleza ominosa del juego, una voz incorpórea les dice a los jugadores sobre las reglas mientras luchan por completar las tareas mientras se sienten ansiosos, claustrofóbicos y desorientados.