Protagonistas de La Casa de Papel comentan sobre la tercera temporada (VIDEO)

Los diversos protagonistas de la serie de Netflix, "La Casa de Papel", tuvieron comentarios diversos sobre esta producción, pero coincidieron en que la tercera temporada los ha sorprendido.

El actor Miguel Herrán, quien interpreta al miembro "Río", comentó que no pensó que la tercera temporada de la serie "La casa de papel" lo iba a dejar asombrado.

"Todos teníamos el miedo de ver qué se inscribe y a dónde va esto, lo que ya había terminado, y yo por lo menos en mi caso me he sorprendido mucho, lo bien planteada que está esta tercera temporada y lo hecho hecho está", comentó Herrán.

Úrsula Corberó, quien realiza el papel de "Tokio" en el grupo de asaltantes de la serie, reconoció que la popular serie de Netflix que al realizar esta temporada, la libró de presiones.

"Si, es verdad que ha habido como un antes y un después muy heavy, lo hemos conseguido y lo hemos llevado muy bien, hemos conseguido como librarnos de presión y lo que puede esperar el espectador que son muchos, y ahora disfruten", explicó Corberó.

Alba Flores, actriz que le da vida a "Nairobi" dijo que le gusta corresponder el cariño de la gente que está atenta a la serie.

"Yo no sé si soy muy consciente aún hoy de que tiene mucha repercusión, muchos nos han preguntado si teníamos responsabilidad por el éxito que tiene la serie, bueno, yo no lo vivo así, para mí es una serie de entretenimiento que está teniendo mucho éxito pero no somos médicos, o sea que, qué alegría pero lo único que puedo sentir es corresponder ese cariño que siente la gente", describió Flores.

Darko Perick, cuyo papel es "Helsinki" en el elenco, dijo esto: "Para mí es mucho mejor que la primera temporada".

Agustín Ramos, como "Moscú" dejó esta impresión sobre la serie "Es una serie que querría estar no cualquier actor español, sino del mundo".

La popular serie cuenta con una trama de acción centrada en robos y atracos, historia que ha llevado al éxito a sus protagonistas como Úrsula Coberó, Itziar Ituño y Álvaro Morte.

Como se sabe, la tercera temporada de 'La Casa de Papel' se estrena el próximo 19 de julio, entrega que mantiene en vilo a sus millones de espectadores.