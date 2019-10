¿Qué dijo Nesty tras las revelaciones de Fabio Agostini sobre Mayra Goñi?

Síguenos en Facebook

El cantante cubano Nesty fue consultado por la prensa al finalizar la última gala de 'El artista del año' sobre Fabio Agostini, quien indicó que su expareja Mayra Goñi le habría sido infiel con el exparticipante de 'Esto es guerra' Nicola Porcella.

“De Fabio no voy a hablar, no voy a responder de Fabio”, respondió la actual pareja de la recordada 'Yuru, princesa de la selva'. “La relación va siempre para mejor, yo confío mucho en Mayra", agregó,

Asimismo que no toma en cuenta las declaraciones de Fabio Agostino porque no dejará que afecte en su relación con Mayra Goñi.

"Desde que estoy con Mayra me he visto envuelto en rumores, la gente siempre va a hablar bien o mal, al final el trabajo de nosotros es encerrarnos en nuestra burbuja y si todo está bien ahí, no tenemos por qué dejar que lo exterior afecte la relación. Así pienso yo, hable lo que hable él”, indicó.

Como se recuerda, Agostini dijo en el programa conducido por Beto Ortiz que su expareja le fue infiel con Nicola Porcella.