Samahara Lobatón sigue estando en el ojo público luego de su polémica separación con Youna y la cercanía que ahora estaría teniendo con Bryan Torres, amigo de Jefferson Farfán. Y es que ahora, la joven influencer decidió utilizar sus redes sociales para contestar algunas interrogantes de sus fanáticos.

En ese sentido, la hija de Melisa Klug decidió dejar muy en claro que no mantiene un noviazgo actual con nadie, pese a que se muestra muy cercana al cantante y hasta lo acompaña en sus shows musicales los fines de semana.

“¿Aún sigues soltera?”, le preguntó un usuario en su cuenta oficial de Instagram. “No tengo novio, pero no estoy soltera. Ja,ja,ja es confuso” , acotó de manera contundente y sin dar más detalles.

Por otra parte, la joven madre de familia confesó que, pese a su carácter, sí le afectan las críticas que recibe en redes sociales. “Me afecta, claro que sí. Soy un ser humano, no soy de mentira. Tengo una hija que me necesita muchísimo, este proceso no ha sido nada fácil”, dijo.

