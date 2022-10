Va de frente. El conductor del programa “Amor y Fuego”, Rodrigo González, se animó a realizar una llamada EN VIVO a Ethel Pozo en medio de la supuesta enemistad que los rodea.

El popular ‘Peluchín’, que se encontraba solo en el set en dicho momento, esperó a que el celular timbrara un par de veces. Pocos segundos después, la hija de Gisela Valcárcel contestó la llamada.

“¿Aló?”, se le escucha decir a Pozo, sin embargo, esta colgó inmediatamente la llamada al oír la voz de González.

“¿Hola, Ethel? (...) ¿Qué pasó, fariselita? ¿Tienes algún tema del que no te gustaría hablar? ¿Nos odias? ¿No nos quieres nada? Porque tú siempre habías dicho ‘ay no, yo no me tomo personal lo de Rodrigo, me parece el mejor en lo que hace, es un capo’. A ver pues, contéstame”, increpó entre risas el presentador.

LO MÁS VISTO: