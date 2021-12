Las reseñas de los críticos especializados en el mundo entero, señalan de una forma contundente que la nueva versión del musical “West Side Story”, (Amor sin barreras) dirigido por Steven Spielberg ha superado todas las expectativas. También coinciden en que la protagonista de la historia, Rachel Zegler, que fue elegida entre 30 mil candidatas, es toda una revelación.

“Recuerdo que hacía años que venía leyendo que Steven quería hacerla. Y llegó un momento en donde Cindy Tolan, directora de casting, hizo un llamado abierto a audiciones por Twitter. Yo acababa de interpretar a María en el teatro y mi amiga Makena me reenvió el llamado a audiciones de Twitter diciendo: “Agradéceme cuando seas famosa”. Me hizo reír a carcajadas y luego tuve uno de esos momentos de iluminación y pensé: “Bueno, esto podría ser algo interesante para probar”. Inmediatamente, me senté y grabé un video, muy mal iluminado y espantosamente hecho”, cuenta.

HISTORIA

Zegler, expectante ante el inminente estreno de “West Side Story”, no puede ocultar su admiración a Steven Spielberg, “Dios mío. No sé realmente qué era lo que esperaba, pero sé que superó mis expectativas de todas las maneras posibles. Yo lo respetaba muchísimo como elaborador de historias, y ver lo mucho que le importaba la historia de la comunidad latina para mí fue maravilloso. Muchas veces, Hollywood no nos representa de una manera muy imparcial, y todo el cuidado que se tuvo y toda la investigación que se hizo para hacer esta película hicieron que lo quisiera y respetara mucho más. Es un líder extraordinario, un patrocinador creativo y, por sobre todo, una figura paterna realmente fantástica para mí. Realmente lo adoro”.