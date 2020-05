Fuerte testimonio el del legendario capitán de las cobras, Rafael Cardozo, quien regresó para la alegría de sus seguidores al programa de competencia Esto es Guerra, bajo la conducción de Gian Piero Díaz y Jazmín Pinedo.

El integrante del programa reality lloró producto de un cuadro de ansiedad que padece desde que inició la cuarentena, no se pudo contener por lo que pidió disculpas al público.

“Quiero pedir disculpas, siempre entró arriba, bailando, pero la verdad yo sufrí mucho estos 70 días. Yo tuve crisis de ansiedad. Gracias a Dios no me tocó este virus desgraciado. En el camerino sentí esa crisis de ansiedad. Yo me quedé 70 días en mi casa, para cuidarme y si hoy estoy acá es para entretener a ustedes. Yo celebro cada persona que va a trabajar, yo oro por eso. Veo que cuando la gente se va a trabajar, hay gente que critica y no entiendo. Yo no puedo ser lo mismo. Los 70 días que Dios me dio clases, he cambiado un montón", dijo entre lágrimas.

Jazmín Pinedo sobre llanto de Rafael Cardozo: “Me muero por darte un abrazo”

Ante esto la popular “chinita” se conmovió y se solidarizó con el sentir de su compañero de trabajo y le dijo “me muero por darte un abrazo”.

