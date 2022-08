Karla Tarazona y Rafael Fernández anunciaron el fin de su matrimonio el pasado viernes 26 de agosto, a través de un comunicado en redes sociales. Desde entonces, ambos evitaron dar explicaciones o pronunciarse hasta ahora.

El empresario ha decidido reaparecer en redes sociales para dedicar un sentido mensaje a hijo, a quien agradeció por escucharlo y acompañarlo en este difícil momento de su vida tras terminar su relación con la conductora del programa “D’mañana”.

“Gracias, hijo. Me has demostrado madurez y responsabilidad. Ayer me hiciste recordar que siempre estarás para mí. Te quiere siempre, papá”, escribió en sus stories de Instagram, junto a una fotografía en la que aparecen ambos.

Rafael Fernández dedicó emotivo mensaje a su hijo tras separarse de Karla Tarazona. (Foto: Instagram)

Por su parte, Karla Tarazona ha evitado pronunciarse o compartir algún detalle de su vida personal en redes sociales. Sin embargo, si decidió borrar todas sus fotografías juntos de su cuenta de Instagram.

ANUNCIARON EL FIN DE SU MATRIMONIO

Karla Tarazona sorprendió el pasado viernes 26 de agosto al anunciar a través de las redes sociales el fin de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández a menos de dos años de darse el ‘sí, acepto’.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se lee en el comunicado.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación ya que no hablaremos más de este tema”, añade la misiva.

(Foto: @latarazona)

