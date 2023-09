Ramón García critica novela de Aldo Miyashiro y Érika Villalobos: “Somos morbosos, nos gusta el chisme”

Ramón García habló sobre ‘Perdóname’, la novela que tendrá como protagonistas a Aldo Miyashiro y Érika Villalobos en una entrevista con Hugo Lezcama. El actor peruano criticó que se realicen producciones priorizando el morbo y el chisme.

El reconocido intérprete nacional opinó sobre la nueva producción de Michelle Alexander. Según declaró, cometió errores como todos, pero de todas formas siente admiración por ella.

“Cada vez hay mayor atención con el personal artístico, con el talento, ya pasó de moda eso de ‘qué más quieres tú, te voy a ser famoso’. Pero en caso de Michelle, como todo ser humano ha cometido errores, pero yo admiro su trabajo, es un ladrillo y está ahí metida. Ahora no veo televisión, pero admiro lo que ha hecho cuando he trabajado con ella ”, expresó García.

Asimismo, el actor criticó la novela ‘Perdóname’, pues considera que está basado en el morbo que hubo por la infidelidad de Aldo Miyashiro a Érika Villalobos.

“ Eso es lo que, como dice la frase que me jode, eso es lo que quiere la gente, le gusta a la gente. Vamos a ver el rating o la capacidad de captación. No sé si es cine o teatro, pero si sale lleno es que es mucha gente. Pero es que somos así, somos morbosos, nos gusta el chisme, me incluyo, aunque yo no veo televisión, yo veo películas ”, manifestó.