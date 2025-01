Raúl Carpena, famoso por su participación en realitys de competencia, ha dado un giro a su carrera al perseguir su pasión por la música y convertirse en DJ. Este proyecto, que llevaba tiempo planeando, lo llevó a prepararse con destacados profesionales del rubro.

Con tan solo 21 años, Carpena debutó como DJ Carpena en la discoteca Night Chiclayo, ofreciendo una propuesta musical que fusiona tecno, reggae y electrónica, pero con un estilo único. “Escogí mi tierra natal para iniciar esta nueva etapa porque aquí es donde están mis raíces”, expresó emocionado.

“Siempre he estado ligado a la música. Bailo marinera y tengo mi propia academia, pero descubrí que también soy bueno en la mezcla de sonidos, así que decidí apostar por esta nueva propuesta”, comentó el joven artista.

Carpena también mencionó su inspiración en artistas como David Guetta y su deseo de crear un sonido auténtico. Reconoció a DJ TolinchiLove (Mauricio Tola) como su primer maestro y destacó que actualmente trabaja con DJ Towa (Juan Cutimbo).

Más allá de su faceta como DJ, Raúl busca convertirse en productor musical: “Quiero ser reconocido por crear música de diversos géneros. Mi sueño es algún día componer para una película, como Jaime Cuadra lo hizo con James Bond”.

La presentación en Night Chiclayo marca el inicio de su carrera musical, con planes de llevar su música a otras regiones del Perú, incluyendo Lima.

SOBRE SU FUTURO EN EEG

Aunque aún no ha sido convocado para el regreso del reality Esto es Guerra, Carpena aseguró que siempre estará agradecido con el programa que marcó su vida. “Aún no me han llamado, pero espero que lo hagan. Me encanta EEG, siempre aprendo mucho ahí”, afirmó.