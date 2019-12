Raúl Romero sigue inmerso en sus nuevos proyectos musicales; sin embargo, no olvida su época de conductor del programa “Habacilar”, donde estuvo por ocho años. Ahora, en una reciente aparición en televisión evocó la nostalgia de sus seguidores con divertida secuencia.

En el programa “El Reventonazo de la Chola”, durante la secuencia de “La Escuelita”, el cantante de Los Nosequién y los Nosecuántos interpretó el icónico tema que bailaba junto a Roger del Águila, “El baile del chivito”.

En su aparición, el animador peruano tuvo un emotivo reencuentro con el imitador de Roger del Águila, quien lo recibió al ritmo de su icónica canción y ambos se pusieron a bailar.

“Esa canción me resulta familiar”, dijo Romero antes de bailar junto al imitador de su excompañero.

Asimismo, en una reciente entrevista, Raúl Romero se refirió a la posibilidad de volver a la televisión. El conductor reconoció que sí existen propuestas, pero que no hay nada concreto.

“A mí me han buscado para hacer televisión, yo no he buscado a nadie. En algún caso me han buscado para un formato nuevo y no sé por qué no salió porque me gustó el formato”, contó el recordado ‘Romerito’.

“Pero en los demás casos, que son tres o cuatro, me han buscado para hacer lo anterior ('Habacilar’o ‘R con Erre’)”, precisó.