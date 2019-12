El recordado conductor de ‘Campaneando’ y ‘Habacilar’, Raúl Romero, se animó a pronunciarse sobre los programas de televisión que lideran el rating de la televisión nacional.

El popular “niño Raulito” aseguró que no le agrada ver ‘Esto es guerra’ porque no logra entrenerlo; aunque, reconoció que esa producción televisiva está bien hecha.

“No me gustan, no me entretienen mucho. Están bien hechos. Creo que han cambiado de su propuesta inicial que era una propuesta bien dura. Ahora son muy deportivos. Sigue mezclado con el tema más interpersonal, pero creo que ahora lo manejan de una manera mucho más ligth”, refirió el exconductor en diálogo con radio Capital.

En ese sentido, dijo que respeta mucho a las personas que cada tarde se sientan en la comodidad de sus hogares para ver ‘Esto es guerra’.

“Pero, yo sentarme a ver ‘Esto es guerra’, no. (Lo digo) con absoluto respeto a ellos y a quienes lo ven”, mencionó.

Posteriormente, Raúl Romero manifestó que le agrada ver películas de ficción y los partidos de fútbol de la liga europea.

“Me gusta ver mucha ficción anglo, aunque hay muy buenas ficciones españolas, ahora. Y veo mucho fútbol europeo, está tan a la mano, siempre he sido hincha del Barza, he vivido en España. Ahí me hice hincha”, expresó.