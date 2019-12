Los seis integrantes de la recordada agrupación juvenil, Rebelde, sorprendieron a sus seguidores al reencontrarse después de 11 años. Los famosos lograron reunirse a poco de celebrar la Navidad y no dudaron en compartir con sus fans una fotografía donde aparecen abrazados.

“Ayer a mi corazón le devolvieron 5 pedacitos que hace 11 años no estaban todos juntos, que al vernos otra vez a los ojos solo recuerdas lo increíble y lo ‘malo’ se olvida. El verdadero reencuentro de 6 seres que entregamos todo, que vivimos una historia única e inolvidable, estar juntos y todo lo que vivimos nos hizo lo que somos hoy en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias a cada uno por juntarnos!! La energía que se siente estando los 6 juntos es muy fuerte! Los quiero con todo mi corazón y como siempre digo: Lo verdadero es eterno”, escribió Dulce María a través de su cuenta de Instagram.

Lo propio hicieron los demás integrantes de la exitosa banda mexicana utilizando la misma fotografía junto a emotivos mensajes con los que describieron el momento.

“Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola”, manifestó la actriz y cantante Maité Perroni.

Por su parte, Christian Chávez, recordado por su papel de Giovanni en la telenovela “Rebelde”, comparó la imagen con una fotografía de los 6 unidos en un solo abrazo durante uno de sus conciertos.

“6 almas que jamás se separarán!! 11 años después y el amor sigue intacto, este es el verdadero reencuentro. Dic 2008- dic 2019”, escribió junto a su publicación.