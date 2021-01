La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens hizo reír a todos sus compañeros en el set de televisión y al público tras realizar divertida solicitud en pleno programa en vivo.

Todo sucedió cuando ella con rostro serio pidió a la producción que sacaran la música de fondo que la acompaña para dirigirse al público y realizar un pedido que parecía muy serio.

“Les pido por favor, de la manera más humilde que he podido solicitar. Quítenme la música porque es importante lo que quiero contarles”, dijo Rebeca Escribens ante la sorpresa de sus compañeros.

Y luego agregó: “Para mí es importante ganar el premio Luces. Ni una chapita me he ganado, de verdad nada. Si yo llego con ese premio a casa, realmente me tomarán en serio. Van a creer que este es un trabajo. Entonces para mí es muy importante que tú votes y que te metas a la página de Luces de El Comercio y votes. Bruno (Pinasco) se gana el premio todos los años, no sé qué contacto tendrá adentro”, bromeó la conductora.

Además, solicitó que no lean ni vean las otras alternativas. Sin embargo, también aprovechó para agradecer a El Comercio por nominarla por segunda vez.

“Ya saben caserita a votar por Rebeca Escribens aunque crean que esto es… Este es mi trabajo”, dijo entre las risas de sus compañeros de producción.

Rebeca Escribens está nominada en la categoría Mejor conducción junto a sus colegas Junio Béjar, Yanira Dávila, Stephanie Orúe de ‘Aprendo en casa’. También compite Bruno Pinasco de ‘Cinescape’ y Carlos Carlín de ‘Wantan Nigth’.