Rebeca Escribens llama "aburrida" a Yahaira Plasencia por dar el mismo discurso para todo (VIDEO)

Tras ver una nota donde Yahaira Plasencia solo responde "todo súper bien" al ser consultada por su relación con Jefferson Farfán, Rebeca Escribens no dudó en llamar "aburrida" a la salsera por dar siempre la misma respuesta.

“Tiene el mismo discurso siempre para todo ¿no?, la hace linda, claro", comentó en un primer momento la conductora de 'América Espectáculos'.

Sin embargo, fiel a su estilo Rebeca Escribens no se quedó callada y reveló qué es lo que realmente piensa de la actitud de la cantante peruana.

"Es una manera elegante, política y bien aburrida de salir del paso. Todo bien, Yaha, no me hagas caso”, agregó Escribens dejando en claro que no se trata de una crítica para la popular 'Reina del totó'.