Rebeca Escribens quedó en shock tras ver lección de Gisela Valcárcel a Michelle Soifer (VIDEO)

Rebeca Escribens no pudo ocultar su asombro en pleno noticiero, luego de ver el informe sobre el comentario que le hizo Gisela Valcárcel a Michelle Soifer.

"Aquí no hay estrellas. Aquí hay un equipo y si el equipo gusta, ustedes lo aplauden y lo convierten en su favorito, pero no actuamos individualmente. Michelle Soifer ha aportado al programa, claro que sí. Pero también aporta al programa la persona que entra a un desafío, pero sobre todo, el que usted esté ahí (televidentes)", expresó la popular 'Señito' sobre el rating que logra su programa.

Tras ver lo que ocurrió en 'El Artista del Año', la ocurrente conductora se mostró muy impactada por las palabras de Gisela Valcárcel.

“Lo que acaba de hablar la Gise me ha dejado en shock, claro porque Michelle estaba toda inflada de la felicidad y de pronto le dice en su cara que por ella no es el rating y la otra como piñata”, comentó Escribens.

“Gise no me hagas estas cosas por favor, no te pases”, agregó la popular 'doña Rebe' mientras recreaba un desmayo en el sofá del set.