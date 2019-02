Rebeca Escribens le reclamó en vivo a Óscar del Portal por 'robarle' 3 minutos de su programa (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Fiel a su estilo, Rebeca Escribens no dudó en hacerle un reclamo a su compañero Óscar del Portal en pleno programa, luego de que el conductor se extendiera con su espacio deportivo.

"Estoy objetando, ¿no quieres narrar todo el partido hijito también? Hace tres minutos estoy sentada acá. Me están llamando, pero hace rato estoy acá sentada", le increpó la divertida conductora.

Pese a que el periodista deportivo le ofreció unas disculpas por sobrepasarse de su tiempo, Rebeca Escribens continuó con su protesta pública.

"No te perdono nada, anda pasa por caja hijito. Me han robado tres minutos (...) ¿Y ahora quién me devuelve esos tres minutos?", sostuvo enfáticamente la también actriz.