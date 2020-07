Rebeca Escribens y Verónica Linares participaron en la secuencia “Las esferas de la verdad” del programa “Estás en todas”, donde hablaron de su larga amistad, el embarazo de la periodista y la familia de ambas.

En el contexto del embarazo de la periodista Verónica Linares, Escribens fue consultada sobre si le gustaría volver a ser mamá a sus 45 años. “La mitad de mi vida y más, he sido mamá”, respondió tajantemente la presentadora de América Espectáculos.

Es más, afirmó que Linares le propuso que ambas sean mamás al mismo tiempo, hecho al que se negó. “Acá la señora quería que nos embaracemos juntas. Yo le dije ‘quieres que me ensarte’”, confesó, mientras Linares se reía de sus declaraciones.

“Déjame viajar, déjame estudiar, déjame rascarme de vez en cuando la panza. Entonces, como no le hice caso, (Linares) se embarazó”, sentenció mirando a la cámara. Del mismo modo, reveló que si le hubiera gustado tener un hijo más, pero solo se dio oportunidad hasta los cuarenta años.

“Yo le dije ‘hasta los cuarenta tienes chance'. El otro (en referencia a su esposo) se la pasa dudando, entonces ya fuiste. Yo ya tengo mi hija, porque fuera de bromas uno no tiene que sufrir tanto para amar a un niño, sino para que existen las adopciones”, agregó.

Por su lado, Linares le jugó otra broma afirmando que solo pudo responder con un “no” a la pregunta de la reportera. Luego, la periodista fue consultada sobre su embarazo, el cual lo lleva muy bien a los siete meses. “No he parado de trabajar. Yo pensé que a los 43 ya me iba a chocar, pero no he tenido alguna clase de síntomas, felizmente”, comentó.

Rebeca Escribens sobre ser madre de nuevo

