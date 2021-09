Durante la segunda gala de “Reinas del Show 2”, las participantes Melissa Paredes y Milena Zárate sostuvieron un fuerte intercambio de palabras luego que la colombiana pusiera en tela de juicio su descompensación durante el programa en vivo de la semana pasada.

“Yo no le creo, lo que pasa es que ya se puso de moda el mal Paredes, desmáyate si puedes. (…) Es que es una buena salida cuando vemos que algo no nos está saliendo. (…) Eso se utiliza bastante acá”, cuestionó Zárate.

La conductora de “América Hoy” no se quedó callada y decidió responderle a su contrincante:

“Me vas a disculpar pero yo terminé mi coreografía todo bien. Que después yo me sentí mal es otro tema. Que tu no me creas ese es problema porque yo no hago show para ti”, respondió la actriz tras considerar que le parece mal que ponga en duda que se haya sentido mal de salud.

Cabe señalar que en la segunda temporada 2021 de “Reinas del Show” participan Yolanda Medina, Isabel Acevedo, Melissa Paredes, Milena Zárate, Brenda Carvalho, Vania Bludau, Lady Guillén, Gabriela Herrera, Emilia Drago y Diana Sánchez.

Mientras tanto, el panel de especialistas de esta semana se encuentran Janet Baborza, ‘Choca’ Mandros y Fiorella Rodríguez, además del jurado compuesto por Santi Lesmes, Tilsa Lozano, Morella Petrozzi y Adolfo Aguilar.

VIDEO RECOMENDADO:

Gisela Valcárcel explica tras quedarse sin audio: “Estas fallas suceden en programas en vivo”

Tras protagonizar una inoportuna falla técnica de audio al inicio de la segunda gala de 'Reinas del show', Gisela Valcárcel explicó al público televisivo que en todos los programas en vivo pueden suceder estos inconvenientes. (Fuente: América TV)