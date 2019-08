Renzo Schuller sobre 'Combate': "Me di cuenta que no necesariamente todos son tus amigos"

Renzo Schuller causó polémica con las declaraciones que hizo en una reciente entrevista sobre la etapa que vivió al estar durante siete años en la conducción del reality juvenil 'Combate'.

"El hecho de estar en un programa tan reconocido, que me da la posibilidad de estar en un canal en una señal abierta, conocer a las personas, el ver cómo funcionaba este mundo nuevo, yo valoro mucho eso", comentó el actor sobre lo que fue la parte positiva del fenecido programa.

Sin embargo, Renzo Schuller llamó la atención al hacer un comentario sobre la amistad, luego de que sus seguidores especularan sobre un distanciamiento con Gian Piero Díaz, quien fue su compañero de trabajo por varios años.

“Conocí mucha gente que hasta el día de hoy quiero y valoro mucho, pero me sirvió también para darme cuenta de muchas cosas, de cuál es la verdad de la milanesa. (...) En qué momento decir 'esto es un trabajo' y no sentí pues que necesariamente todos son tus amigos porque no es así”, manifestó Schuller a El Comercio avivando los rumores de una enemistad con el popular 'Pipi'.

Como se recuerda, tras el final de 'Combate' Renzo Schuller se encuentra alejado de la televisión, mientras que su excompañero Gian Piero Díaz apareció como el nuevo conductor de 'Esto es Guerra'.