El nombre de Ricardo Bonilla probablemente le suena muy poco al peruano promedio, pero todo cambia si decimos que se trata del actor que dio vida a Timoteo, el entrañable dragón que apareció a mediados de los noventa por las pantallas de América.

Aunque este último aún no tiene planes de regresar a la televisión, un conocido suyo, llamado Teodoro, asoma en la palestra con un show interactivo, adaptado a la nueva normalidad.

Aunque Teodoro es el ‘primo mayor’ de Timoteo, este apareció después en pantallas...

En uno de mis viajes al extranjero, encontré a una empresa que se dedicaba al desarrollo de peluches, y me mostraron un personaje inspirado en Timoteo. Me encantó y lo compré. Teodoro llega a mí en el 2001, en cambio Timoteo apareció desde el 95.

¿Por qué no supimos de Teodoro durante tanto tiempo?

A Teodoro lo tuve guardado en un baúl hasta finales del 2013, año en que nos fuimos con Karina (Rivera) a Trujillo, a un programa infantil.

¿Desde entonces ha aparecido intermitentemente?

Lo he tenido con apariciones esporádicas. Ya en 2018 monté el espectáculo con Teodoro y el circo en Arequipa, y también lo hicimos el año pasado. El plan era hacerlo este año en Lima pero no se pudo por lo que todos ya sabemos.

Los obligó a reformular todo…

Un espectáculo normal dura en promedio una hora y media a dos, pero el show virtual tiene otras características, otra sensación, otro timing. Por eso, el nuestro está durando 50 minutos en promedio.

El espectador en casa tiene más elementos distractores.

De hecho y, por eso, no quisimos hacer el show en vivo, por querer hacer bien las cosas, en orden como debe ser.

¿Sientes nostalgia por Timoteo?

Este iba a ser un año distinto -fuera de lo que está ocurriendo- porque habíamos firmado un contrato con América Televisión para celebrar los 25 años de Timoteo, pero vino la cuarentena. Se postergó todo.

¿Qué te dice el público de Teodoro?

Definitivamente el peso de Timoteo es muy grande, pero la gente que empieza a conocer a Teodoro se va dando cuenta que es como un Timoteo que ha evolucionado.

Timoteo está muy asociado a Karina y a María Pía…

La idea con Teodoro es trabajarlo de forma individual, aunque eso no impide que pueda tener compañeros en el escenario. Es más maduro, más consciente y responsable que Timoteo, que era más libre y con licencia para todo.

¿Sería posible ver a Timoteo junto a las dos?

Yo creo que podría darse. Las celebraciones de los 25 años se postergaron para el próximo año, y la idea las incluye a las dos.

Con Karina mantienes amistad, ¿con María Pía también?

Desde que terminó el programa no nos hemos comunicado, nuestra relación solo era a nivel laboral, pero hay mucho respeto. No es que haya nada en contra, de ningún lado.

¿El aprecio por los compañeros de trabajo no implica necesariamente amistad?

Es verdad, puede que a Karina no la vea un año, pero me acuerdo y la llamo o ella se acuerda y también me llama o me escribe. Esa es la diferencia.

Perfil de Ricardo Bonilla

Antes de dar vida al simpático dragón multicolor, Ricardo trabajó por muchos años como coordinador de televisión y a la par fue desarrollando su carrera en el teatro.