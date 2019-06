Ricardo Bonilla: “Me tuve que acostumbrar a una nueva compañera y a un nuevo ritmo de trabajo”

Síguenos en Facebook

Ricardo Bonilla es el actor que le dio vida al recordado dragoncito Timoteo por más de 11 años en la televisión peruana. Él estuvo junto a Karina Rivera, quienes formaban una dupla muy divertida para los niños de esa época.

“Ha sido un proceso muy hermoso y muy lindo desde que empezamos con el proyecto, por allá en los años 95. Fue una época muy bonita”, comentó Ricardo Bonilla para diario Correo.

Cabe mencionar que Ricardo Bonilla estuvo trabajando con Karina Rivera en el programa “Karina y Timoteo” por cuatro años, luego la conductora fue retirada del espacio televisivo y reemplazada por María Pía Copello.

“El haber estado con Karina por 4 años y medio, y el hecho de que ya no esté, lógicamente movió el piso internamente, no solo a todos sino a mí también, y me imagino que también causó un revuelo. Siempre me he encontrado con gente de que no podía creer que saliera Karina en esa época”, comentó el actor.

Luego continuó con: “Me tuve que acostumbrar a una nueva compañera y a un nuevo ritmo de trabajo”.

A Ricardo Bonilla también se le consultó si se animaría a producir un nuevo programa infantil, sabiendo que existen programas reality que acaparan la atención de los niños y jóvenes.

“Hay que hacer una evolución tremenda (…) yo creo que hay que dar un salto y un paso más hacia adelante. De repente agarrarlo mejor del tema de los realitis y llevarlos a un programa familiar, no solamente infantil, sino familiar para agarrar a los más pequeños a los más grandes en los que pueden estar”.

TEODORO A LA TELEVISIÓN

Ricardo Bonilla también presentó a Teodoro, el primo mayor de Timoteo. Este simpático dragón viene haciendo presentaciones en Lima y también tendrá muy pronto la segunda edición de su circo en Arequipa.

Cabe mencionar que cronológicamente, Teodoro fue creado a la par con Timoteo, pero estuvo en el olvido por motivos laborales que tenía Ricardo Bonilla en el programa de TV.

Ricardo, comentó que está trabajando en nuevos proyectos con Teodoro, y que está en busca de una animadora que acompañe al dragón esmeralda en sus aventuras.

Recordemos que Teodoro estará en Tacna realizando un divertido conversatorio.