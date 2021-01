La familia del cantautor venezolano Ricardo Montaner atraviesa un difícil momento tras dar a conocer la muerte de su amigo Roberto. A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de “Me va a extrañar” lamentó el deceso de su amigo ‘Ruper’ tras una dura batalla contra la COVID-19.

“Se nos fue Roberto (Ruper) para la familia, mi compañero de no menos de 1000 parrillas en estos últimos casi 30 años, copiloto en eso de criar a mis chamos, siempre disponible para todo... esconder regalos, sembrar plantas, atender a mis amigos como si fueran sus amigos. Quien no se haya tomado un cafecito de Rupe, que levante la mano”, escribió Ricardo Montaner.

“Toda la familia lo reconoce como parte fundamental de #LosMontaner ¿Cómo estás Ruper?: ‘Yo digo que estoy bien’ Mi víctima de las cosquillas, el de la voz gruesa y el que se trasnochaba si sabía que yo estaba llegando de viaje. El eterno enamorado de Dora Alicia. No hay alma en casa que no lo vaya a extrañar... Meses muy duros, pero hoy logro liberarse del yugo del COVID y partir al cielo de la tranquilidad”, añadió el cantautor en Instagram.

Por su parte, Evaluna Montaner y su esposo Camilo también expresaron en redes sociales su pesar por la muerte de Ruper. Mientras la hija de Ricardo Montaner lamento la pérdida de su “segundo padre”, el intérprete colombiano confesó que ‘Ruper’ fue el primero en escuchar su tema “Vida de rico”.

“Mi Ruper. Mi segundo papá. El de la risa contagiosa y escandalosa se nos fue a estar con Dios… El hombre más amado de la casa por todos. El que nos cambió la vida. Estaré eternamente agradecida. Te vamos a extrañar, pero te vemos allá arriba. Al final del arcoíris. Te amamos para siempre Ruper”, escribió Evaluna junto a algunos videos.

“Ruper fue la primera persona en escuchar VIDA DE RICO, y yo supe que era una buena canción cuando me di cuenta de que lo hacía bailar a él y a Dori. Declaró que iba a ser un éxito y me hizo prometer que la iba a sacar en el 2020 para poder bailarla a fin de año… Ruper, después de varios meses de luchar contra el COVID, hoy se fue al cielo y a mí se me rompió el corazón en mil pedazos”, añadió Camilo en Instagram.

