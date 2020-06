A través de su cuenta personal de Facebook, el cantante Ricky Trevitazo expresó su indignación, frustración y molestia, debido a que ha encontrado muchas trabas para reabrir su restaurante con los protocolos de seguridad solicitados por las autoridades con el fin de evitar la propagación del coronavirus (COVID-19).

“Soy artista (músico), vivía de la música, tenía un restaurante y también vivía de esto. Tengo esposa, hijos, un hogar que mantener, cuentas, etc. Y ni siquiera dan la oportunidad de reaperturar para hacer delivery. (Solicitan) que haga desinfección y fumigación (ya la hice), verifica y haz tu protocolo de bioseguridad (ya lo hice), que saca tu permiso... ¿Dónde?, que al Minsa, que a Produce, tanta cosa y por más que uno averigua, ninguna entidad te apoya en NADA”, señaló en las primeras líneas de su mensaje.

Asimismo, Ricky señaló que si abre su restaurante corre el riesgo que de lo multen, además de dañar su imagen como personaje público. “Si uno quiere abrir vienen los de la fiscalización de la municipalidad, te multan, te cierran, y en mi caso, hasta me c.... la imagen como público, y encima prolongan la cuarentena hasta el 07 de Setiembre”, agregó.

El exintegrante de Skándalo se mostró frustrado, pues señaló que no tiene forma de reinventarse como empresario porque el dinero que tenía ahorrado lo invirtió en su restaurante que no puede abrir.

“Cuál sería la respuesta del Gobierno, ¡REINVENTATE!... QUÉ ME VOY A REINVENTAR si lo poco que tenía guardado de lo que producía cantando lo inverti en mi restaurante y no me dejan trabajar, por más que uno quiera hacerlo de una manera correcta, limpia y formal”, dijo.

Ricky Trevitazo también se refirió a las críticas que ha recibido en redes sociales cuando en su momento habló del bono. “Qué quiere el presidente que haga, que venda mascarillas, alcohol y medicinas también. Encima uno pone algo en las redes sobre este tema de necesidad y hasta del bono, y te responden ‘que hubieras guardado, que te compraste mucha ropa o zapatillas’. ¿Acaso creen que todos los artistas ganan igual y son millonarios?”, dijo.

Finalmente, el cantante peruano pidió al presidente Martín Vizcarra que considere sus palabras, pues al igual que él muchos otros peruanos desean trabajar cumpliendo los protocolos, pero pese a ello no se les permite.

“Ya estoy harto de soportar tanto maltrato y permitir que pisoteen lo único que me queda es sacar adelante a mi familia, son tres meses que toleré y no voy a aguantar más. Así que SEÑOR PRESIDENTE si esto se hace viral le pediría que considere mi petición y la de muchos más que realmente quieren trabajar como se debe con todos los protocolos, pero no nos dejan”, finalizó.

