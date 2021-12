En medio de la polémica por su separación con ‘Robotina’, una reportera del programa ‘Amor y Fuego’ se acercó a recoger las declaraciones de Alan Castillo, conocido artísticamente como ‘Robotín’, para conocer su última versión de la historia. Sin embargo, la entrevista generó un breve exabrupto entre la periodista y el intérprete.

Todo empezó cuando la mujer de prensa aseguró que Castillo deseaba retomar su relación con Karelys Molina.

MIRA ESTO: Lo más sonado de espectáculos de Perú del 2021

“La situación es un poco confusa... lo que quiere es el perdón de Robotina, quiere volver a tener su amor”, aseguró la periodista, palabras que sorprendieron a ‘Robotín’, quien respondió inmediatamente: “¿Yo dije eso? ah ya...”

Sorteado el incómodo momento, el intérprete dejó entrever que desea coincidir en el futuro con Molina.

“Terminamos porque fue un impulso porque sentí que me falló, que me faltó el respeto al irse a una reunión mientras yo trabaja y me bloqueó de las redes”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO: