Karelys Molina, mejor conocida como ‘Robotina’, pasó la noche con su expareja sentimental Alan Castillo, ‘Robotín’, pese a la supuesta infidelidad, según reveló “Magaly TV la firme”.

El ampay se produjo días después de que ambos se reencontraran en el set de “El Gran Show” para dar detalles de su separación. El cómico peruano aprovechó las cámaras para pedirle perdón.

Un día después, el último domingo 9, ambos participaron en un show privado en el cono norte. Tras ello, la artista venezolana realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales donde negaba haber regresado con ‘Robotín’.

“Yo no he regresado, solamente fui a un concurso de baile. No estoy en su carro, ok [No estoy en mi casa porque] voy a viajar a Huarmey”, señaló.

Culminado el show, Karelys Molina se tomó fotos con los niños y ayudó a ‘Robotín’ a guardar el disfraz. Luego viajaron a Huarmey, donde el lunes 10 de octubre participaron en otro show junto a otros cómicos.

Después de otra presentación en San Borja, ‘Robotín’ visitó a sus hijas y luego se dirigió a la casa de ‘Robotina’. Tras dar un paseo juntos, ambos regresan al inmueble. Al día siguiente ella salió a las grabaciones de un programa.

El hecho fue cuestionado por Magaly Medina, quien aprovechó para mandarle un consejo a la ‘Robotina’: “No hay plata que pueda comprar la dignidad de una mujer, porque ella es joven, puede estudiar o ganarse el dinero de cualquier otra forma”.

VIDEO RECOMENDADO

Revelan la identidad de la mujer de negro