Melissa Paredes está nuevamente en el ojo público luego que el programa “Magaly TV: La Firme” diera a conocer que su expareja y padre de su hija, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, la denunció por “extorsión y chantaje”.

En medio de esta nueva polémica, Anthony Aranda no ha dudado en engreír a la actriz con más de un detalle. A través de su storie de Instagram, la actriz de “Ojitos hechiceros” mostró que su pareja la sorprendió llevándole comida a su casa.

“¿Qué me has traído? Yo dije: ‘engríeme porque ando en mis días’. Pero tú ya te pasaste. Anthony, te pasaste. Yo dije tengo ganas de makis”, se escucha a decir a Paredes mientras muestras los platos de comida.

“Hoy día se come”, respondió escuetamente el integrante de “Esto es Guerra”. Tras compartir un momento especial con su actual pareja, Melissa Paredes reapareció en sus redes sociales para pronunciarse respecto a denuncia que hizo Rodrigo Cuba en su contra.

¿Qué dijo Melissa Paredes tras denuncia de Rodrigo ‘Gato’ Cuba?

“Lamento el tipo de información que se vierte en ciertos programas de TV nacional y prensa escrita con noticias incompletas e imprecisas, más aún cuando se encuentra involucrados menores de edad”, se lee en la primera parte del comunicado difundido en su storie de Instagram.

Luego de pedir la discreción del caso a los medios de comunicación, Paredes aseguró que llevará este proceso de investigación en estricto privado y que no dará ningún detalle al respecto.

“Pido a los medios de comunicación a ser prudentes con cierta información que involucra a menores de edad. Por mi parte no me pronunciaré por la denuncia penal que me han hecho y seguiré manteniendo en privado este tema para que no sigan exponiendo a mi hija”, concluyó la influencer.

