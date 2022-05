En la edición del lunes 23 de mayo de “Magaly TV: La Firme”, la conductora Magaly Medina presentó la primera parte de la entrevista exclusiva que le hizo a Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien por primera vez contó detalles de su polémica separación con Melissa Paredes.

La entrevista se dio en medio del nuevo enfrentamiento que afronta la expareja debido a que la modelo pidió modificar el acuerdo de conciliación al que llegaron para la tenencia compartida de la hija que tienen en común. A continuación, un repaso por sus declaraciones más destacadas del jugador del club Sport Boys.

Rodrigo Gato Cuba: “Yo ya la sentía rara”

La expareja de Melissa Paredes contó que luego de que la modelo superara el COVID-19 la comenzó a sentir “rara”. “Cuando ella se enferma de COVID-19, yo me tuve que aislar, el que se encerraba era yo, me sacrificaba por el bienestar de las dos. Terminando el COVID-19, yo ya la sentía rara y es ahí cuando empieza a ensayar más y a llegar tarde a la casa”, contó.

Rodrigo Cuba se enteró del ampay en una fiesta de niños con su hija

Rodrigo Cuba reveló que se enteró de la infidelidad de Melissa Paredes en una fiesta de cumpleaños a la que asistió con su menor hija. “Me quedé helado”, confesó.

Asimismo, manifestó que desconocía el comunicado que Melissa Paredes publicó en su cuenta de Instagram, tras el penoso ampay con el participante de “Esto es Guerra”. “¿Qué está pasando?, ¿En qué momento, yo estoy de acuerdo con este comunicado?... porque lo que se leía ahí es que los dos estábamos de acuerdo y yo estoy totalmente frío”, explicó al respecto.

Rodrigo Cuba también estaba en el gimnasio el día que Melissa Paredes fue ampayada

Rodrigo Cuba reveló que el día que captaron a Melissa Paredes con Aranda, él también se encontraba en el gimnasio. “Yo no sabía que ella estaba abajo (del gimnasio) hasta que ella me escribe y me pide foto de la bebé. Y yo le digo: ‘estoy saliendo del gimnasio y estoy camino a la casa’. Y ella me dice: ‘Ah sí, no te he visto’. Entonces yo le digo que nos hemos cruzado. Llego a la casa y le mando foto de la bebé y ahí quedó la conversación”, reveló. “No, pero ella estaba en otro nivel, en el estacionamiento”, respondió inmediatamente Magaly Medina esbozando una sonrisa.

Melissa Paredes le juro a Rodrigo Gato Cuba que nunca se relacionaría con un bailarín

El deportista confesó ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme” la opinión que tenía Melissa Paredes de los bailarines de “El gran show”. Además, reveló que su expareja le prometió que nunca se relacionaría sentimentalmente con ningún bailarín.

“Me dijo que en la vida iba a estar con un bailarín porque, no puedo expresar el término porque es despectivo. Fue antes de casarnos, entonces me quedé con ese concepto”, reveló la actriz sorprendiendo a la popular ‘Urraca’.

Finalmente, la periodista de espectáculos reveló el calificativo que usó Melissa para los bailarines. “Rodrigo Cuba me confesó que Melissa Paredes lo que había dicho era que le daba asco los bailarines y que por eso no podía estar con alguien así... Mírenla pues ahora”, comentó en su set.

Melissa Paredes vació la caja fuerte que tenía con el ‘Gato’

‘Gato’ Cuba contó que lo primero que hizo Melissa Paredes tras la difusión de su ampay con el bailarín Anthony Aranda fue vaciar la caja fuerte que compartían.

“Llego a la casa después del cumpleaños y ya todo estaba encaminado para mal. Ella estaba esperándome. Nosotros teníamos una caja fuerte, donde guardábamos los documentos, los pasaportes, papeles importantes y, ¡oh sorpresa!, llego y ella tenía una caja fuerte nueva, había sacado todas las cosas que teníamos en común”, reveló ante las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

Durmieron juntos el día del ampay

El futbolista de Sport Boys contó que compartió la misma habitación con su exesposa el mismo día del escándalo televisivo y días después, hasta que la exconductora de “América Hoy” se retiró de la casa.

Tras el polémico ampay, Paredes le pidió a su exesposo que duerma en otra cama; sin embargo, él no aceptó. “Ella pretendía que me fuera a otro cuarto, me dijo: ¿Me imagino que te irás?, yo le dije ¿De qué estás hablando?, sí yo no he hecho nada, no me parece justo y me merezco descansar, ya me sacrifiqué bastante”, explicó el deportista.

Rodrigo ‘Gato’: “Tiró a la basura a su familia”

Rodrigo Cuba calificó de “egoísta” a Melissa Paredes por ampay con el bailarín. “Sentí decepción, sentí no sé si pena o lástima por cómo una persona podía ser tan egoísta y tirar su familia a la basura por un momento así, porque yo nunca lo haría”.

El futbolista confesó que lloró bastante por lo ocurrido con Melissa, pero se centró mucho más en lo que pasaría con su pequeña hija. “Sí lloré, sería mentirte decirte que no, solo o con mis seres queridos, y creo que al final de eso terminas armándote de valor y aprendiendo. Cuando pasó eso, solo pensé que iba a pasar con mi hija, me preocupé”, expresó.

