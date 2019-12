Rodrigo González volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a la denuncia que ha hecho Cathy Sáenz acusándolo de ser su “acosador” y de fomentar la violencia contra las mujeres.

“Todos podemos opinar lo que queremos, más a través de tu cuenta de Instagram. Tú tienes un canal de televisión, que es el tercero civil responsable que te ha dado su señal, para que tú tan ligeramente sindiques a una persona que está en un país donde hay igualdad de género y libertad de expresión, de acoso y de maltrato. Acosar no es opinar lo que uno piensa y que ingresa a través de un medio masivo a todas las pantallas de los hogares, no hay acoso ahí”, señaló el popular ‘Peluchín’ a través de sus historias de Instagram.

Incluso, Rodrigo González decidió retar a la conductora de ‘Mujeres al mando’ a mencionarlo directamente en las acusaciones que hace para llevar el caso por la vía judicial.

“Si no toleras la crítica, no trabajes de cara al público. (...) Pero acusar tan ligeramente de lo que tú estás acusando en los tiempos que corren, solamente quiero que tengas el coraje de mencionar mi nombre seguido de eso, para que tú y los tercero civil responsables asuman la responsabilidad de lo que eso conlleva, porque no se puede acusar de algo como lo que tú estás diciendo y pasar impune. Yo también sé defenderme, yo sé cuáles son mis derechos y también sé cuáles son las limitaciones cuando uno tiene que expresarse públicamente, no creo haberlos pasado”, agregó la exfigura de Latina.

“Di mi nombre seguido de eso que estás diciendo y nos vamos a ver ante la justicia, nos vamos a ver las caras”, sentenció Rodrigo González en su publicación.